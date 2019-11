Cane sfugge alla padrona a passeggio e morde un passante: una denuncia

Un cane di grossa taglia che sfugge al controllo e un brutto morso alla mano sinistra per un passante. È il bilancio di un pomeriggio movimentato nell’area cani di via Italia a Nova Milanese.

I fatti sono avvenuti domenica. Mentra una donna era a spasso con il proprio cane, l'animale - che per cause in corso di accertamento è sfuggito al controllo mentre era al guinzaglio - ha morso un uomo di 42 anni, ferendolo alla mano.

La donna è stata denunciata mentre l'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Paderno Dugnano e subito dimesso: guarirà in dieci giorni.