Nova Milanese, azzannato alle parti intime dal suo cane: 40enne in ospedale

Un uomo di quarant'anni è stato soccorso da un'ambulanza del 118 in codice giallo nel pomeriggio di martedì 18 febbraio a Nova Milanese dopo essere stato azzannato dal suo cane - un pitbull - alle parti intime.

L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 15 in via Venezia: qui sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri della compagnia di Desio e a un'ambulanza inviata sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Secondo quanto ricostruito il 40enne avrebbe strattonato il pitbull che si stava avventando contro un passante dall'altra parte della strada. Nel tentativo di tenere a bada il cane però il 40enne è stato aggredito dal suo stesso animale che lo ha azzannato alle parti intime mordendogli i genitali. L'uomo - secondo quanto reso noto da Areu - ha riportato ferite ad un braccio, allo scroto e al pene ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.

Per difendersi e fermare l'aggressione il proprietario ha colpito il cane con alcuni fendenti con un coltellino (di uso consentito) che portava al seguito. A chiedere l'intervento dei soccorsi è stato un passante che ha assistito all'intera scena. Il verbale dei carabinieri sarà sottoposto all'autorità giudiziaria.