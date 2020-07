Brugherio, cane annega nel laghetto del Parco Increa: intervento dei vigili del fuoco

Si è tuffato nel laghetto del Parco Increa per un bagno rinfrescante e per qualche momento di svago ma non è più riemerso. Il corpo esanime di un cane è stato recuperato nelle acque del Parco Increa nel pomeriggio di giovedì. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del padrone e dei numerosi presenti, in un caldo pomeriggio d'estate.

La richiesta di intervento è scattata intorno alle 15 quando a chiedere aiuto ai vigili del fuoco è stato lo stesso proprietario dopo che l'animale non era più tornato a riva. A Brugherio sono giunte diverse squadre di pompieri dal comando provinciale di Monza con il Nucleo Sommozzatori di Milano. Le ricerche si sono concluse poco dopo quando dal laghetto è stato recuperato il corpo esanime del cane.

FOTO - I vigili del fuoco a Increa