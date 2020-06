Cane scivola in un torrente nel Parco delle Groane: salvato dai vigili del fuoco

E' scivolato nel letto fangoso di un torrente naturale all'interno del Parco delle Groane e non è più riuscito a risalire da solo. E così, per trarre in salvo un cane, giovedì pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco. E' successo a Cogliate, a ridosso di via delle Primule, a poca distanza dal confine con Cesano Maderno.

Il proprietario dell'animale ha chiesto l'intervento dei soccorsi e dal distaccamento dei vigili del fuoco di Lazzate sono arrivate due squadre di intervento. I pompieri si sono calati nel letto del torrente e hanno tratto in salvo l'animale.