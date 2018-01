Cane entra nel Lambro per inseguire un'anatra: salvato dai vigili del fuoco

Era a passeggio con la sua padrona ma quando ha visto un'anatra nell'acqua l'ha seguita ed è entrato nel Lambro fino a ritrovarsi dalla sponda opposta del corso d'acqua, troppo lontano da dove era entrato. La padrona, dopo aver tentato di riportare in salvo il suo akita ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che in pochi minuti, intorno alle 13 di mercoledi', sono arrivati sulle rive del fiume in zona depuratore di San Rocco a Monza, tra i campi a ridosso di via Caravaggio e via Carnia.

La squadra ha aggirato il corso d'acqua fino a riuscire a raggiungere l'altra sponda del Lambro e ha tentato di riportare in salvo il cane, scendendo fino in acqua.

Qui i pompieri hanno cercato di avvicinare "Leo" che si era immobilizzato, resosi conto di essersi allontanato troppo dalla sua padrona. Grazie al guinzaglio che la signora aveva fornito ai vigili del fuoco, gli uomini del distaccamento monzese sono riusciti ad avvicinare l'akita e a riportarlo a riva, riconsegnandolo con grande gioia alla sua padrona.

Sui social la signora ha rivolto un accorato ringraziamento ai pompieri intervenuti, per aver fatto in modo che "l'avventura" del suo cane non si trasformasse in "tragedia".