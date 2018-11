Rottweiler scappa dai proprietari e semina il panico: fermato da un carabiniere

Con la sua esperienza e l’amore per i cani, un brigadiere della compagnia di Desio vicino alla pensione è riuscito ad ammansire un rottweiler che nel pomeriggio di domenica 4 novembre stava seminando il panico in via Paisiello a Calderara, una frazione di Paderno Dugnano.

Il grosso animale era sfuggito al controllo dei loro padroni. Il brigadiere è riuscito a rabbonire il cane, che successivamente è statao riconsegnato ai proprietari.