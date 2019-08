Lascia il cane chiuso in auto per andare a fare la spesa e sferra un pugno al vigilante

Ha sferrato un pugno in faccia a uno degli addetti alla sicurezza. Solo perché gli aveva consigliato di non lasciare il cane chiuso in auto mentre andava a fare la spesa. Un uomo di 40 anni di Desio è stato denunciato per il suo comportamento violento dai carabinieri di Desio.

Domenica alle 14.30 il 40enne aveva parcheggiato la sua auto di fronte a un centro commerciale alla periferia Desio e si era avviato a fare la spesa insieme alla sua compagna. I due avevano lasciato il cane chiuso in auto al sole e l'animale abbaiava, a causa dell’altissima temperatura dentro l’abitacolo.

L’addetto alla sicurezza ha avvisato i padroni del cane. Per tutta risposta, il 40enne gli ha sferrato un pugno in faccia. E’ nato anche un violento diverbio, che è stato interrotto solo dall’arrivo dei carabinieri.