"Hanno azzannato e ucciso Iago", aggressione mortale a un cane a Busnago

Era uscito con il suo padrone per sgranchirsi le zampe e correre nel prato verde a pochi passi da casa. Dalla passeggiata però Iago, yorkshire di sei anni, non è più tornato.

Il cagnolino infatti è rimasto vittima di una aggressione da parte di un altro cane che lo avrebbe azzannato alla gola, uccidendolo. E' successo a Busnago giovedì mattina, in un'area verde nei pressi di via Gramsci. L'episodio, su cui stanno conducendo i dovuti accertamenti gli agenti della polizia locale di Busnago, è avvenuto giovedì mattina.

Ancora tanti i punti da chiarire per far luce sulle circostanze in cui sarebbe avvenuta l'aggressione mortale. A raccontare per primo che cosa è successo è stato il figlio del proprietario dell'animale che ha annunciato che formalizzerà a breve la denuncia presso il comando cittadino.

"Mio padre era sotto choc" ha detto il giovane - che non era presente al momento dell'accaduto - ma ha spiegato che mentre l'uomo era a passeggio con lo yorkshire si sarebbe avvicinata al campo una macchina con al volante una ragazza che avrebbe fatto scendere i suoi due cani di grossa taglia, senza guinzaglio. Gli animali, una volta lasciati liberi, hanno puntato direttamente al cagnolino che è stato preso in braccio dal proprietario. A nulla però è valso, tirare su il cane: uno dei due animali infatti avrebbe prima aggredito il sio padrone e poi si sarebbe scagliato contro Iago.

"La padrona non è riuscita a fermarli" - ha raccontato il ragazzo - "Uno dei cani ha assalito mio padre, è riuscito a prendere il cane e lo ha azzannato, uccidendolo con un solo morso alla gola".