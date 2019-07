Guida ubriaco, ragazzo neopatentato nei guai: patente sospesa e meno 10 punti

Controlli a tappeto della polizia locale di Cantù nella serata del 10 luglio 2019, nell'ambito del cosiddetto Mercoledrink, che raduna in centro, in zona piazza Garibaldi, centinaia di giovani ogni settimana e che, contestualmente, vede in campo le forze dell'ordine. Cantù nel mirino delle forze dell'ordine, non solo dei vigili ma anche dei carabinieri che negli ultimi 3 giorni si sono concentrati in particolare sul contrasto allo spaccio di droga.

Come già nelle scorse settimane, i controlli hanno riguardato veicoli e persone: tra le 19 di mercoledì e le 6 di giovedì sono stati controllati 67 mezzi e contestate 17 violazioni del codice della strada tra cui due mancate revisioni, una guida pericolosa e un’inottemperanza all’ordine di fermarsi imposto dalla pattuglia. La notizia è stata riportata da QuiComo.

Neopatentato ubriaco

Tra le infrazioni rilevate, verso le 2.45 in piazza Parini è stato fermato un 21enne di Seregno cui è stata contestata la guida in stato d’ebbrezza. Il giovane è stato trovato con tasso alcolemico nel sangue tra 0,5g/l e 0,8 G/l, laddove per i neo-patentati il limite è fissato a zero. Per il giovane sanzione amministrativa di 725,33 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e la sospensione della stessa da quattro ad otto mesi.

Auto senza revisione

In via Milano verso le 21.30 durante un posto di controllo combinato con l’uso dei varchi, è scattato “l’allert” per un veicolo senza revisione per cui si sarebbe reso necessario il fermo dello stesso per gli approfondimenti del caso. Il conducente, un giovane canturino, alla vista degli agenti invertiva la marcia e si allontanava, inconsapevole del fatto che era stato già acquisito lo screenshot dal tablet, pertanto i vigili erano già in possesso di tutti gli elementi utili per la contestazione delle infrazioni. Per lui multa che può raggiungere i 345 euro, oltre alla decurtazione di tre punti della patente di guida.

Sostanze stupefacenti

Nell'ambito dei controlli, accertato dai vigili un caso di consumo di sostanze stupefacenti con notifica dell'ordine di allontanamento e successiva segnalazione alla Prefettura di Como. Sono quattordici i casi di illeciti e segnalazioni a vario titolo (detenzione per uso personale, consumo di sostanze, segnalazioni al Prefetto ed al dipartimento dipendenze dell’ATS – Insubria) rilevati nelle ultime settimane, 34 dall’inizio dell’anno.

L’Assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo ha dichiarato: "La nostra Polizia Locale sta compiendo un lavoro egregio, settimana dopo settimana, con determinazione e competenza, a loro va il mio plauso. Ieri sera ero in piazza ed ho avuto modo di percepire di persona quando siano utili i controlli per separare fenomeni devianti, assolutamente residuali, dalla volontà della stragrande maggioranza dei fruitori del centro cittadino, giovani e meno giovani, di vivere gli spazi pubblici per trovare anche refrigerio e socializzare, come è tipico nella stagione estiva. Colgo l’occasione anche per ringraziare anche l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, da ieri ha attivato delle specifiche azioni di monitoraggio serali in supporto al Comando durante le serate del mercoledì ed in linea con quelli previsti dalla convenzione".