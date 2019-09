Da Seregno a San Donà di Piave, nuovo incarico per il Capitano Daniele Brasi

Da Seregno a San Donà di Piave. Il Capitano Daniele Brasi, 44 anni, lunedì 9 settembre terminerà il suo incarico al Comando dei Carabinieri della Compagnia di Seregno alla volta di Venezia dove guiderà, come Comandante, la Compagnia di San Donà di Piave.

Sposato, padre di due figli di 11 e 9 anni, Danilo Brasi è approdato a Seregno a fine agosto 2013, con il grado di Tenente e l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Nell’ottobre 2017 è stato promosso Capitano. Nel corso della sua permanenza in Brianza ha condotto varie operazioni di polizia giudiziaria tra cui l’arresto dei rapinatori seriali che spararono contro una guardia giurata presso il Bricoman di Carate Brianza, l’indagine “San Fruttuoso” originata dalla morte di un 30enne per overdose a Seregno con l’arresto di 16 persone ed il sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro, l’arresto avvenuto a Seregno di madre e figlio custodi di un arsenale poi rivelatosi detenuto al fine di agevolare un membro della ‘ndrangheta ed in ultimo l’indagine su escort in Carate Brianza che ha portato al fermo di una donna ungherese orbitante nel mondo dello spettacolo.

La carriera

Originario di Inverigo (CO), qui ha vissuto fino all’arruolamento nel 1996, come Carabiniere Ausiliario. Divenuto Carabiniere effettivo l’anno seguente ha frequentato dal 1998 al 2000 il corso per ottenere la promozione a Maresciallo al termine del quale è stato destinato alla Stazione di Locana (TO). Nel 2001 è stato trasferito, quale Comandante, alla Stazione di Ronco Canavese (TO). Da fine 2003 ha prestato servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Novara.

L’anno successivo ha assunto l’incarico di Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco fino all’ottobre 2010, quando, già raggiunto il grado di Maresciallo Capo, è risultato vincitore del concorso per il transito nel Ruolo Ufficiali dell’Arma. Al termine della frequenza del corso applicativo, classificatosi 1°, è stato trasferito con il grado di Sottotenente quale Comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo dell’allora Comando Gruppo (ora Provinciale) di Monza fino all'agosto 2013 poi l'approdo a Seregno dove il suo incarico terminerà il prossimo 9 settembre. Ad attenderlo poi ci sarà il Comando della Compagnia di San Donà di Piave.