Capra intrappolata nel fango e agnellino bloccato nel canale, salvati dai vigili del fuoco

Le piogge abbondanti degli ultimi giorni hanno trasformato i campi in zona Cascinazza in una vera e propria palude e qui, venerdì mattina, è rimasta incastrata una capra che si è bloccata nel fango, venendo letteralmente "inghiottita". A cercare di salvarla è stata Serena, titolare del bar della stazione e appassionata di animali, che appena ha saputo dell'ovino in difficoltà ha deciso di intervenire.

"Mio padre è uscito per una commissione al supermercato e poco dopo, mentre era per strada, mi ha chiamato e mi ha detto che c'era una pecora bloccata nel fango in un campo".

"Quando sono arrivata ho notato che metà del corpo dell'animale era immerso nella fanghiglia e due cani da pastore cercavano di soccorrerla, tirandola per la pelle". Quando Serena è arrivata nel campo tra via Ghilini e via Rosmini, in zona Cascinazza, ha trovato l'ovino, che probabilmente - racconta - era anche gravida, esausta, intenta a respirare a fatica.

Quello però non era il solo animale in difficoltà nei paraggi. Bloccato in un canale, ancorato a una roccia e con soltanto la testa fuori dall'acqua, c'era anche un agnellino. Serena ha cercato aiuto e, dopo alcuni giri di telefonate, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza insieme ai vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a trarre in salvo l'animale ed è stato richiesto l'intervento del servizio veterinario.

"Talmente aveva piovuto, sembrava di essere immersi nelle sabbie mobili" ha spiegato Serena che grazie al suo interessamento ha permesso di trarre in salvo i due animali.