In ospedale la Befana arriva in divisa: i carabinieri consegnano la calza ai bimbi

La Befana è arrivata in divisa in ospedale per portare qualche momento di dolcezza ai bambini ricoverati.

Lunedì mattina, giorno dell'Epifania, i carabinieri di Desio e i membri della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri - grazie all’ospitalitá concessa dalla direzione sanitaria - hanno fatto una visita benefica all’Ospedale di Desio “scortando” la befana che ha consegnato doni e giochi a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, ai neonati e alle loro mamme, nonchè ai bambini presenti in Pronto Soccorso per emergenze mediche.

Il direttore generale della struttura sanitaria, Mario Alparone, ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti dei Carabinieri e verso dottoressa Varisco, Direttore dell’unità operativa di neonatologia e pediatria, per l’iniziativa, a dimostrazione del profilo umano e di vicinanza alle comunitá, sia dell'Arma sia del personale sanitario.