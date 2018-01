Missione Befana per i carabinieri di Desio per portare un sorriso ai piccoli in ospedale

A Desio, per i bimbi ricoverati in ospedale, la Befana non è arrivata in sella a una scopa con le calze rotte. Sorpresa per i piccoli degenti della Pediatria dell'ospedale di Desio sabato mattina.

A consegnare ai piccoli ospiti doni e giocattoli sono stati i carabinieri in divisa. I carabinieri sono arrivati intorno alle 10 e, alla presenza del responsabile della Direzione Medica di Presidio, il dott. Luca Bresolin, hanno incontrato i piccoli degenti.

In ospedale è intervenuta una delegazione dei militari dell'Arma della compagnia di Desio e in rappresentanza del capitano Mansueto Cosentino c'era il Tenente Francesco Lionello, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Desio.

Insieme a lui, in missione speciale per far felici i bambini, c'erano anche alcuni membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Desio, e il personale ospedaliero in servizio.