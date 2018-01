Lezioni di legalità, carabinieri in cattedra a Vimercate

Studenti a lezione di legalità con i carabinieri. Per tre giorni (il 24-25-26 gennaio) i militari della compagnia di Vimercate hanno incontrato gli studenti dell'Istituto superiore Floriani di via Adda e via Bice Cremagnani.

In "cattedra", per parlare ai ragazzi, circa duecento studenti, di legalità, uso di droghe, alcol, bullismo e reati, il capitano Stanizzi, il Maresciallo Stefano Sterpetti e il Comandante di Stazione, il Maresciallo Enzo Romano.

Gli uomini dell'Arma hanno incontrato numerosi studenti delle classi 2^ e 3^ e hanno affrontato diversi temi tra cui i compiti preventivi e repressivi delle forze dell'ordine, il ruolo dell'Arma e la vicinanza del carabiniere al cittadino, le violenze e i maltrattamenti in famiglia. I militari hanno sensibilizzato gli studenti a percepire le caserme dell'Arma e la figura del carabiniere come punti di riferimento per richieste di aiuto e indicazioni/consigli di vario genere.