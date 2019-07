Carate, uomo morto da giorni in casa: trovato il cadavere in stato avanzato di decomposizione

Era morto da molti giorni in casa, ma nessuno se ne era accorto. Un uomo di 57 anni mercoledì sera è stato trovato senza vita nel suo appartamento al sesto piano del cosiddetto “K2” in via Donizetti. A segnalare il fatto sono stati i vicini, preoccupati per il cattivo odore che giungeva dalle finestre.

L’allarme è scattato, attorno alle 20. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 di Monza e carabinieri di Seregno. L’uomo, che viveva solo dopo la recente scomparsa della madre, era morto ormai da alcuni giorni, come ha stabilito l’accertamento medico effettuato sulla salma.

Il suo corpo in avanzato stato di decomposizione non presentava ferite. L’ipotesi più accreditata è che il cinquantasettenne sia morto per un malore. I soccorritori lo hanno trovato riverso a terra, in casa il condizionatore ancora in funzione per il grande caldo dei giorni scorsi.