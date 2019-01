Deraglia un treno merci tedesco: circolazione in tilt sulla Chiasso-Como-Seregno-Milano

Un treno merci è deragliato nella mattinata di giovedì 17 gennaio nei pressi di Carimate, lungo la linea ferroviaria Chiasso-Como-Seregno-Milano.

L'incidente, che ha coinvolto un treno merci della società tedesca Deutsche Bahn, è avvenuto intorno alle 7.15. La circolazione ferroviaria è rallentata su tutta la linea. Per il momento le cause non sono ancora chiare e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Il sinistro, fortunatamente, non ha causato nessun ferito, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Treno merci deragliato a Carimate: circolazione in tilt

La circolazione ferroviaria sulla direttrice è rallentata. I ritardi medi, come riportato da Trenord sul suo sito web, sono all'incirca di 30 minuti; inoltre è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Carimate e Como San Giovanni. Rfi, società che gestisce la rete ferroviaria fa sapere che "è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario".

Passeggero "sfonda" un finestrino: treni nel caos

Sempre nella mattinata di giovedì 17 gennaio si sono verificati rallentamenti sulla linea ferroviaria Colico-Milano è rimasto fermo per colpa di un viaggiatore che ha dato in escandescenze ha distrutto un finestrino.