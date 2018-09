Escursionista brianzolo scompare durante una passeggiata nel bosco: ricerche in corso

Proseguono senza sosta le ricerche per trovare Carlo Rodrigo Fattibene, Brianzolo di 76 anni che lunedì 3 settembre ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi avventurato da solo tra i sentieri della valle dell'Orfento, a pochi chilometri da Caramanico Terme (Pescara).

L'uomo, nello specifico, si è allontanato intorno alle 17.30 per una passeggiata di due ore, ma non è più tornato nell'albergo dove si trovava con la famiglia per un breve soggiorno termale. I soccorritori — come riportato da IlPescara — stanno battendo palmo a palmo tutti i sentieri della Valle dell'Orfento, all'interno del Parco Nazionale della Maiella.

Al lavoro Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e soccorso alpino e speleologico (Cnsas); anche il sindaco della località termale, Simone Angelucci, sta partecipando alle operazioni ed è in stretto contatto con i famigliari dell'anziano.

Nelle scorse ore gli specialisti del Saf dei vigili del fuoco hanno ispezionato anche alcuni corsi d'acqua, senza alcun esito. Al lavoro anche due droni.