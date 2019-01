Padre di quattro bimbi morto carbonizzato in auto: oggi i funerali di Carmine Manno

Verrà celebrato alle 14.30 di lunedì 14 gennaio nella chiesa parrocchiale centrale di Sant’Ambrogio di Merate il funerale di Carmine Manno, l'uomo di 38 anni morto carbonizzato nella propria auto in seguito a un incidente sulla Tangenziale Est a Vimercate avvenuto il 28 dicembre 2018. Manno viveva a Trezzano Rosa con la compagna e i quattro figli, ma era molto conosciuto anche a Merate.

L'incidente

Tutto era accaduto sulla Tangenziale Est tra la strada provinciale 41 e l'uscita di Vimercate Sud, in direzione Nord. Lì alle 12.30 di venerdì 28 dicembre, per cause in via di accertamento, Manno avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato. Dopo l'impatto, la vettura - che è rimasta ferma nella corsia d'emergenza - è stata avvolta da un incendio devastante e l'uomo non è riuscito a mettersi in salvo. Nonostante il rapidissimo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto carabonizzato.