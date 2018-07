Carnate, cibo avariato in tre alimentari etnici: scattano multe per 3mila euro

Tremila euro di multa. È il risultato dei controlli dei carabinieri a Carnate. Nella giornata di sabato 28 luglio i militari, insieme ai Nas, hanno passato al setaccio tre negozi alimentari con prodotti etnici vicino alla stazione ferroviaria.

Durante i controlli, come riportato in una nota della compagnia di Vimercate, i militari hanno riscontrato carenze igieniche; nello specifico gli investigatori hanno accertato "violazioni in relazione a carenze in ordine alla cattiva conservazione dei cibi e non rispetto delle norme igienico sanitarie in tema di tenuta dei locali".

In seguito ai controlli è stata informata l'autorità giudiziaria e l'azienda sanitaria territoriale competente.