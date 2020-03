Contro la porta della caserma con un carrello per sfondarla poi calci e sputi ai carabinieri: arrestati

Non avevano alcun altro posto dove andare così hanno cercato di entrare all'interno dei locali della caserma dei carabinieri, provando ad aprirsi un varco da soli, sfondando la porta con un carrello metallico.

E alla fine in caserma ci sono rimasti, in stato di arresto. E' successo nel pomeriggio di sabato a Paderno Dugnano dove una coppia di cittadini italiani, uomo e donna di 45 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ha provato a forzare la porta di ingresso della caserma.

I due, come riferito dai militari, hanno cercato di accedere ai locali pretendendo di trovare un rifugio contro la diffusione del virus dal momento che non avevano alcun alloggio alternativo. I carabinieri hanno cercato di far desistere la coppia ma la situazione è presto degenerata: prima gli insulti poi gli sputi e infine l'aggressione.

Il 45enne inoltre ha colpito i militari, prendendo a calci i carabinieri intervenuti. Per la coppia è scattato l'arresto per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E in caserma poi ci sono rimasti davvero, in attesa dell'udienza direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.