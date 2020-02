Nel parcheggio dell'ospedale spunta una cartucciera da caccia: indagini in corso

Una cartucciera da caccia con 127 cartucce abbandonata in un parcheggio. Lo strano ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di venerdì, tra gli stalli di sosta dell'area di parcheggio esterna dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri. La cartucciera è stata trovata in un'area verde, ricoperta da fogliame e da terriccio. La cintura ospitava 127 cartucce di vari marche e calibri e molte erano in cattivo stato o arruginite.

Per far luce sul ritrovamento e ricostruire la storia della cartucciera e di come sia finita nel parcheggio dell'ospedale indagano i carabinieri della compagnia di Monza.