Coronavirus a Monza, il sindaco: "Nessun caso di contagio": in Lombardia 37 guariti

"A Monza non si registrano casi di contagio". A riferirlo, con un post rivolto ai cittadini sui social, è stato il sindaco del capoluogo brianzolo Dario Allevi, intervenendo nella tarda serata di giovedì.

"Anche nell’ultimo vertice concluso poco fa è arrivata la conferma" ha spiegato: a Monza nessun caso di contagio (cioè nessun residente della città è al momento risultato positivo al virus). "Le misure messe in campo finora funzionano, anche se ci costano sacrifici e disagi" ha aggiunto. Giovedì sera, durante l'ultimo bilancio ufficiale diffuso da Regione Lombardia che è salito a 403 casi di contagio sul territorio, era trapelato un certo ottimismo anche in relazione alla notizia delle 37 persone guarite e dimesse dagli ospedali.

Coronavirus in Lombardia: i numeri

“La situazione – ha detto l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, giovedì sera - inizia a strutturarsi anche nei presidi sanitari e stiamo riuscendo ad avere un profilo più preciso di come si stia sviluppando il virus stesso. Inoltre, confermiamo che i tamponi verranno effettuati solo sui pazienti che presentano sintomi riferibili al Coronavirus come febbre e difficoltà respiratorie. Secondo questa interpretazione dunque non verranno più ‘tamponati’ gli asintomatici”. L’assessore ha anche evidenziato come dai 126 ricoverati nella sola giornata del 24 febbraio, si sia passati ai 44 del 25 e ai 39 di mercoledì 26 febbraio.

“Oggi – ha aggiunto – abbiamo 216 persone ricoverate sulle 403 risultate positive (72 in provincia di Bergamo, 10 Brescia, 91 Cremona, 159 Lodi, 5 Monza e Brianza , 15 Milano, 36 Pavia, 3 Sondrio e 12 in corso di verifica)”. Complessivamente i decessi in Lombardia, relativi a pazienti in stato di salute già molto compromesso, è di 14 persone, la stragrande maggioranza delle quali è ultraottantenne.

Brugherio e Agrate Brianza: due casi di contagio

Nei giorni scorsi era trapelata la notizia - poi confermata ufficialmente - del contagio di una dipendente della multinazionale Intercos con sede ad Agrate Brianza: la donna, residente in Martesana, era assente dal lavoro dallo scorso lunedì 17 febbraio per malattia. Poi il ricovero in ospedale a Bergamo da cui nelle ultime ore risulta essere stata dimessa per il miglioramento delle sue condizioni di salute. L'azienda stessa, su disposizione dell'Ats Brianza, aveva adottato le necessarie precauzioni per i colleghi della donna dopo il risultato del tampone di verifica. Un altro caso di contagio in Brianza riguarda invece un uomo di cinquant'anni di Brugherio. Il brugherese è stato ricoverato in Abruzzo, nell'ospedale di Teramo dopo l'insorgere di sintomi riconducibili al virus e i due tamponi effettuati hanno confermato: si tratta di contagio da Covid-19. L'uomo dalla fine della scorsa settimana era in vacanza a Roseto degli Abruzzi con la famiglia che ora si trova in isolamento anche se non ha mostrato sintomi.

Cosa succederà settimana prossima? Ancora nessun provvedimento

Ancora non è stato comunicato che cosa succederà a partire da lunedì 2 marzo e se le scuole riapriranno o meno. L'ordinanza emanata da Regione Lombardia per il contenimento del contagio da Covid-19 è valida solo fino a domenica e le autorità hanno spiegato che in relazione all'evolversi della situazione - che è in costante monitoraggio - verranno comunicate nuove disposizioni.

"Ad oggi nessuna decisione è stata assunta per la prossima settimana: ancora un po' di pazienza e vi daremo indicazioni utili sulle scuole, le attività commerciali, lo sport e il tempo libero. Prima di ogni cosa la protezione e la salute di tutti (anche se abbiamo tanto bisogno di tornare alla normalità)" ha concluso il sindaco Allevi.