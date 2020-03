Coronavirus, oltre 2mila casi in Lombardia e una ventina in Brianza: gli aggiornamenti

Sono saliti a oltreduemila (2.251 per la precisione) i casi di contagio da Covi-19 in Lombardia. Novantotto i pazienti deceduti, tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso - ha specificato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per fare un bilancio della situazione dell'emergenza sanitaria di giovedì sera-. L’87% delle vittime del coronavirus risulta avere più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64. Un dato positivo invece riguarda il numero dei dimessi, cioè dei pazienti ritenuti "guariti" dall'infezione: ad oggi sono 376, con un aumento di 126 dimissioni in un solo giorno. Attualmente 1.169 persone risultano ricoverate negli ospedali lombardi, 244 si trovano in terapia intensiva e 364 persone sono in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi effettuati ha ampiamente superato i 12mila test e 11mila persone risultano sottoposte al regime di "sorveglianza volontaria".

La mappa dei contagi in Lombardia: 19 casi a Monza e Brianza

Il numero più alto di contagi e di ricoveri continua a registrarsi a Lodi, con 658 persone positive al virus. Segue Bergamo con 537 contagi a cui si sono aggiunti 114 casi in un solo giorno, a Monza e Brianza i pazienti con Covi-19 sono attualmente 19.

A Brescia si registrano 155 casi, a Como 11, a Cremona 406, a Lecco 8, a Milano 197 di cui 86 a MIlano città. Mantova ha 26 persone contagiate da Coronavirus e Pavia 151. A Sondrio siamo fermi a 4 casi e a Varese risultano 17 contagi.

Varedo, contagiato un dipendente comunale

A Varedo è stato confermato il primo caso di contagio: si tratta di un dipendente comunale impiegato nel settore Servizi Sociali che non risulta residente in città. "Il dipendente coinvolto afferisce all'area dei Servizi Sociali e non risiede a Varedo: nei giorni del contagio ha rassicurato le autorità di non aver avuto contatti diretti con i cittadini e di non essersi recato in missioni istituzionali esterne all'ente. Il dipendente stesso sta bene. Pochi minuti fa il Sindaco Vergani e l'Assessore Matteo Figini l'hanno raggiunto telefonicamente: è sfebbrato, lucido e pronto per le dimissioni. I suoi ultimi controlli sono molto confortanti e si parla già di dimissioni per le prossime 24/48 ore. A fini meramente precauzionali fino al giorno 11 marzo compreso l'Ufficio servizi sociali resterà chiuso al pubblico: solo per le urgenze sono a disposizione le Assistenti Sociali e l'Assessore Matteo Figini, previo appuntamento telefonico e valutazione dell'opportunità reale di un incontro urgente. Tutti gli altri uffici comunali sono aperti al pubblico e seguono i soliti orari, nel rispetto dell'ordinanza in vigore" hanno precisato dal comune di Varedo.

Contagi anche a Villasanta, Usmate Velate e Cornate d'Adda

Dopo la comunicazione avvenuta mercoledì dei primi quattro casi di contagio da coronavirus nella città di Monza, i sindaci di alcuni comuni brianzoli hanno informato i cittadini della presenza di casi di positività al Covid-19: i contagi si sono registrati anche a Villasanta, Usmate Velate e Cornate d'Adda.

"L’ATS Monza e Brianza ci ha da poco confermato un caso di positività al coronavirus di un residente nel nostro Comune. Sono stati attivati tutti i protocolli del caso e siamo in costante contatto con ATS. Vi terremo informati. Intanto vi raccomandiamo di seguire tutte le indicazioni che vi sono state fornite in questi giorni, per tutelare la salute di tutti" ha spiegato il sindaco di Cornate Giuseppe Colombo.

"Apprendo ufficialmente dall’autorità sanitaria territoriale che anche un villasantese risulta positivo al virus COVID19. Il concittadino è ricoverato all’ospedale di Vimercate e non ci risulta che le sue condizioni siano preoccupanti. ATS ha già messo in atto tutte le procedure di sorveglianza precauzionali per le persone che sono state a stretto contatto con lui. Come gli esperti ci spiegano e come il referente di ATS in contatto con me ha tenuto a ribadire, questo fatto non deve costituire ragione di allarme: dobbiamo continuare, come fatto finora, ad attenerci alle misure igienico-sanitarie prescritte dal Ministero della Salute, con particolare attenzione al frequente lavaggio delle mani e a evitare il contatto ravvicinato. Inoltre raccomando agli over 65 di uscire di casa solo in caso di stretta necessità" le parole del sindaco di Villasanta Luca Ornago.

Anche Lisa Mandelli, primo cittadino di Usmate Velate, nella giornata di giovedì ha comunicato ai concittadini il contagio di un residente nel comune.