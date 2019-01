Blitz dei carabinieri con i cani antidroga al Castiglioni di Limbiate: due studenti nei guai

Due studenti di17 e 15 anni sono stati trovati in possesso di un grammo di marijuana. E’ accaduto martedì mattina alla scuola superiore di Agraria Castiglioni di Limbiate. A scoprirli i carabinieri di Desio, che hanno effettuato un controllo a campione nell’istituto. I militari sono arrivati con le unità cinofile, ispezionando classe per classe. I due studenti sono stati segnalati come assuntori al tribunale dei minori di Milano.