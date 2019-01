Cavalli in fuga sulla Valassina, a spasso tra macchine e camion sulla superstrada: salvati

Un cavallo e due pony in mezzo alla Valassina, tra camion, auto e furgoni. Hanno rischiato di essere travolti e uccisi, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo da automobilisti e agenti della polizia stradale. È successo nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio sulla Strada Statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" all'altezza di Molteno, in direzione Monza.

Secondo una primissima ricostruzione gli animali sarebbero scappati da una proprietà di Bosisio Parini e successivamente si sarebbero ritrovati all'interno della trafficatissima arteria stradale, all'interno della quale erano in transito, come avviene di consueto, centinaia di autovetture e mezzi pesanti.

Due persone, al lavoro presso la vicina stazione di rifornimento, sono scese in strada e hanno diretto gli animali, visibilmente spaventati, all'esterno della carreggiata. Conseguentemente, il traffico ha potuto ricominciare a circolare con regolarità dopo qualche momento in cui era andato in tilt.

Cinghiali in autostrada: maxi incidente

Nella notte tra mercoledì e giovedì 3 gennaio a causa della presenza di un branco di cinghiali sull'autostrada A1 si è verificato un grave incidente stradale tra le uscite di Lodi e Casalpusterlengo in direzione Sud.