Cavallo scappa in strada tra le auto, la corsa da Veduggio a Cassago Brianza

Ha percorso una dozzina di chilometri galoppando in strada, tra veicoli e automobilisti increduli. Alla fine poi, domenica mattina, la corsa di un purosangue arabo si è fermata grazie all'intervento di due volontari dell'Arci Caccia.

Il cavallo, scappato da Veduggio, come racconta il quotidiano Il Giorno che ha ricostruito la vicenda, è stato inseguito da due guardiacaccia volontari che si sono messi sulle tracce del cavallo tra la Brianza e il Lecchese a bordo di un fuoristrada nel tentativo di "imbrigliarlo".

La fuga dell'animale poi è terminata a Cassago Brianza dove il cavallo si è fermato in zona cimitero e qui è stato bloccato e riconsegnato ai legittimi proprietari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per prendere in carico e restituire l'animale a chi lo aveva smarrito.