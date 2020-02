Cede il manto stradale, strada chiusa per lavori a Cogliate

Un cedimento stradale e una giornata di cantiere a Cogliate. A partire dalla mattinata di giovedì 6 febbraio in via Volta sono in programma lavori di ripristino sulla condotta fognaria e sulla carreggiata a causa di un cedimento nel manto stradale che ha provocato un pericoloso avvallamento.

A darne comunicazione è stata la provincia di Monza e Brianza e il comune di Cogliate. I tecnici di Brianzacque saranno presenti lugo la strada provinciale all'altezza di via Volta. Il comune ha predisposto percorsi alternativi e il transito è vietato ad eccezione dei residenti.