Desio, grazie a White Mathilda apre un nuovo centro antiviolenza

A Desio l'associazione White Mathilda ha aperto un nuovo centro antiviolenza. Lo spazio, che sarà inaugurato sabato 27 gennaio alle 10.30, si trova in via Garibaldi 46 e affiancherà le attività dell’associazione.

Dopo il taglio del nastro il centro sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.

“Questo per noi è un grande risultato – ha dichiarato la presidentessa di White Mathilda Luisa Oliva – sono anni che lavoriamo per ottenerlo, mettendo il meglio di noi, sia come volontari che come professionisti. Vogliamo che l’inaugurazione sia una giornata di festa per il traguardo raggiunto dalla nostra associazione”.

Chiunque volesse contattare il centro, può telefonare al numero: 0362.621494. Il numero di pronto intervento è attivo ogni giorno fino alle 20: 366 4150907.

Per chi volesse sostenere le attività di White Mathilda: numero di conto corrente 14034 dell'Unione Banche Italiane, intestato all'associazione di promozione sociale White Mathilda. Iban: IT 68 X 03111 32620 000000014034