Monza Maestoso ha aperto le porte: ecco il centro commerciale nato dall'ex cinema

Giovedì mattina ha aperto le porte ai monzesi e ai visitatori il nuovo superstore firmato Iper Monza Maestoso, sorto nell'area di via Sant'Andrea dove una volta c'era il cinema Maestoso chiuso ormai da circa quindici anni.

Dopo l'inaugurazione di mercoledì, alla presenza del sindaco e delle autorità locali e dei vertici dell'azienda Finiper, ora il nuovo centro commerciale è ufficialmente aperto. LA nuova struttura occupa uno spazio di circa 4mila metri quadrati diviso in due aree: il Mercato al piano terra con un negozio a marchio Iper dove trovare prodotti freschi e specialità e un'area Gourmet con ristoranti e una birreria al piano superiore.

"Il nuovo Maestoso è stato infatti pensato come un luogo vivo, dove sarà possibile fare acquisti ma anche pranzare e stare insieme. E' un'area inoltre finalmente sicura, un presìdio per il quartiere, videosorvegliato da 200 occhi elettronici" ha precisato il sindaco di Monza Dario Allevi.

"Questa operazione rappresenta una scommessa vinta per il Comune: in soli 12 mesi, infatti, siamo riusciti a passare dalla firma sulla convenzione all’inaugurazione".