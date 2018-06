Bar usato come "base" per lo spaccio di droga: sospesa la licenza per quindici giorni

Sospesa la licenza del Naviglio Caffè di Cernusco sul Naviglio. La decisione è arrivata da Marcello Cardona, questore di Milano, nell'ambito del monitoraggio messo in atto sui locali pubblici per contrastare i fenomeni criminosi.

Notificato dai carabinieri, il provvedimento nei confronti del bar di via Uboldo durerà 15 giorni a partire dal 2 giugno. Tutto nasce da una indagine della guardia di finanza secondo cui il titolare del bar e suo fratello avrebbero usato il locale come deposito di droga e base per lo spaccio. Una perquisizione aveva portato alla luce 34 grammi di cocaina, bilancini e il materiale necessario per confezionare le dosi.

L'indagine della guardia di finanza aveva interessato diverse province della Lombardia.