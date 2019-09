Cervi in fuga in Brianza tra parchi e giardini privati: uno muore in un incidente, l'altro è salvo

Due cervi in fuga, tra parchi e giardini privati in Brianza e un incidente che ha visto vittima uno dei due esemplari e due persone ferite. Nella mattinata di martedì 24 settembre gli agenti della polizia provinciale sono intervenuti a Cesano Maderno, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due grossi cervi tra i 180 e 200 chili nella zona centrale del comune, intenti a scorrazzare liberi nelle aree verdi del parco e in qualche giardino privato.

Uno dei due cervi, forse spaventato per la presenza delle persone e spaesato, si è dato alla fuga, arrivando fino all'altezza di Varedo e Bovisio Masciago lungo la Monza-Saronno. Qui ha provocato un incidente che ha coinvolto una moto e un'auto. Il cervo è morto sul colpo, mentre gli autisti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi da un elisoccorso in codice giallo e fortunatamente non risultano in pericolo di vita.

L’altro cervo invece è rimasto in zona Cesano ed è stato sedato alla presenza degli agenti della polizia provinciale: sotto la tutela del personale dell’Ats gli agenti hanno trasportato poi l’animale verso il centro Cras di Vanzago. Il cervo deceduto invece è stato trasferito in un centro specializzato di Brescia per tutte le analisi del caso necessarie a capire lo stato di salute dell’animale e la possibile provenienza.