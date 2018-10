Maltempo, allagata e senza corrente la scuola del Villaggio Snia di Cesano Maderno

Scuola materna chiusa a causa allagamento. Succede alla scuola dell’infanzia Montessori del Villaggio Snia a Cesano Maderno. Il maltempo che nel weekend ha imperversato su tutta la Brianza ha causato l'allagamento dell'edificio.

L'immobile resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì: l'acqua ha allagato due aule e un corridoio, ma è anche penetrata nell'impianto elettrico, causando un black-out in tutta la struttura. Tutti i 180 bambini che nella mattinata di sono presentati davanti ai cancelli sono stati rimandati a casa, sul posto sono al lavoro i tecnici comunali e l'assessore Nicolaci per valutare gli interventi.

Non è la prima volta: l'edificio in passato ha avuto problemi di allagamenti, affrontati con interventi che però non si sono rivelati risolutivi.