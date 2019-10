Cesano Maderno, in casa una "stamperia" per produrre documenti falsi: arrestato 32enne

Un 32enne di Cesano Maderno è stato arrestato dai carabinieri di Desio per possesso e fabbricazione di carte di identità false. In casa dell’uomo i militari hanno scoperto un computer con un programma studiato per produrre documenti di identificazione, una stampante con carte e inchiostri speciali e quattro carte di identità false. C’era perfino la carta adesiva trasparente per proteggere i documenti fasulli.

Il 32enne aveva fornito il documento falso al 36enne di Bovisio che era stato arrestato all’aeroporto di Barcellona dalla guardia civil spagnola. Con un documento falso (fornito proprio dal 32enne), il cittadino di Bovisio era evaso dagli arresti domiciliari, ed era fuggito al mare, in Spagna, per evitare un processo per coltivazione di marijuana e spaccio di droga.

Nel luglio scorso i militari avevano scoperto che il 36enne coltivava 35 piante di marijuana sul balcone di casa, e in casa aveva 4 buste con oltre un chilo di marijuana pronta per lo spaccio. Il 36enne si era procurato un documento falso dal 32enne ed era fuggito in Spagna.