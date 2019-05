Droga, mazze da baseball e coltelli in auto, 50enne nei guai: guidava senza patente

Un uomo di 50 anni giovedì sera in via delle Industrie a Cesano Maderno è stato denunciato per guida senza patente. Il permesso di guida era stato ritirato due settimane fa, La sua Alfa Romeo 147 è stata posta sotto fermo amministrativo.

Nell’auto dell’automobilista, già noto per furto, sono stati trovati un cacciavite, due chiavi esagonali, un martello, una mazza da baseball, due coltelli e due grammi di hashish. Tutto posto sotto sequestro a scopo cautelativo. Il 50enne è stato anche segnalato come consumatore di droga.