Tragedia a Cesano Maderno, trovato cadavere di un uomo in un campo di via Col di Tenda

Un uomo è stato trovato cadavere in un campo di via Col di Tenda a Cesano Maderno nella mattinata di giovedì 7 febbraio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8.20 da un passante e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che hanno avviato le indagini. Secondo quanto trapelato sembra che non ci siano elementi che facciano pensare a un omicidio.