Crede che la compagna abbia "spie" nelle orecchie per parlare con l'amante e la picchia

Le grida di aiuto della donna, spaventata, hanno richiamato l'attenzione dei vicini. E così l'altra sera, a Cesano Maderno, alla porta dell'appartamento dove un uomo, 39 anni, stava picchiando la compagna davanti agli occhi del figlio minore della donna, si sono presentati i carabinieri. Il 39enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato in carcere a Monza.

La donna è finita in ospedale con ferite e lividi e una prognosi di cinque giorni. Per dimenticare quello che è accaduto probabilmente servirà molto di più. Già lo scorso anno i carabinieri erano intervenuti dopo l'aggressione di cui il 39enne si era reso responsabile nei confronti dell'uomo che riteneva l'amante della donna. Anche in quell'occasione a spingere il 39enne alla violenza era stata la folle gelosia. L'altro giorno invece ha percosso la donna più volte sotto gli occhi del figlio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come hanno ricostruito i carabinieri al termine dell'intervento, l'uomo l'avrebbe colpita più volte agli occhi e alle orecchie, credendo che nascondesse dei micro-congegni elettronici per mettersi in contatto con un ipotetico amante e deciso a neutralizzarli. Il 39enne ora si trova in carcere a Monza.