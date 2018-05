Baby rapinatori in azione a Cesano Maderno: puntano coltello contro coetaneo per soldi

Tre giovanissimi ragazzi minorenni, due 17enni e un 15enne, sono stati denunciati al Tribunale dei Minori per rapina. Venerdì scorso in via Marmolada i tre hanno minacciato un loro coetaneo 16enne: “Dacci un euro”. Poiché il ragazzino si è rifiutato, ed è fuggito, i tre lo hanno inseguito. E dopo averlo raggiunto, lo hanno circondato, gli hanno puntato contro un coltello, lo hanno picchiato e gli hanno portato via il portafoglio con dentro pochi spiccioli.

I carabinieri di Desio sono riusciti a rintracciare i tre piccoli rapinatori poche ore dopo. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza molesta di alcuni teppisti: erano proprio i tre ragazzi. I militari li hanno fermati dopo un breve inseguimento, in via Bernina. Uno dei tre aveva ancora con sé il coltello usato per la rapina.

Pochi giorni prima sempre i tre ragazzini avevano commesso anche una rapina impropria in un centro commerciale, rubando alcune lattine di birra dopo aver malmenato un commesso.