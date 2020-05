Cesano Maderno, beccati con 20mila euro di cocaina sul comò arrestati due sposini

Aveva in tasca una dose di cocaina mentre sul comò della camera da letto aveva "bianca" per oltre 20mila euro. E per lui sono scattate le manette, ma nei guai è finita anche la moglie. È successo nella serata di martedì 19 maggio a Cesano Maderno, arrestati due giovani sposini: lui 28 anni albanese, lei 24 anni italiana. Il fatto è stato reso noto dai carabinieri.

I militari della tenenza di Cesano Maderno li tenevano d'occhio da alcuni giorni e nella serata di martedì 19 maggio è scattato il blitz: i carabinieri hanno sorpreso il 28enne mentre stava cedendo una dose di coca a un altro ragazzo. Una dose di coca in tasca, ma il "grosso" è stato trovato a casa. Nell'abitazione, dove lo aspettava la moglie, è stata trovata "bianca" per quasi 20mila euro (416 grammi), tutta in bella vista sul comò della camera da letto insieme a 168 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e il necessario per confezionare, oltre banconote per poco meno di 800 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: lui è stato accompagnato nel carcere di Monza, lei nella casa circondariale di San Vittore.