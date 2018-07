Incidente sul lavoro a Cesano Maderno, la piattaforma si chiude: muore schiacciato

Tragedia nella mattinata di venerdì 6 luglio in un'azienda di Cesano Maderno: un uomo di 51 anni ha perso la vita all'interno di un capannone di via Manzoni che produce imballaggi di carta e cartone.

Tutto è accaduto intorno alle 8, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara la dinamica, ma secondo quanto trapelato sembra che l'uomo stesse lavorando su un camion piattaforma quando quest'ultima si sarebbe chiusa e l'uomo sarebbe stato schiacciato dal cestello.

Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i carabinieri della compagnia di Desio che dovranno fare luce sulle cause dell'incidente.