Donna aggredita alle spalle, spinta a terra e derubata da uno scippatore: si indaga

Ancora uno scippo a Cesano Maderno. Nella mattinata di domenica 22 luglio una donna di 55 anni è stata derubata mentre stava camminando in via Abetone. La vittima, come riferito dai carabinieri, è stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter, con il volto nascosto da un casco integrale.

Lo scippatore è arrivato da dietro: ha strappato con forza la borsetta dal braccio della donna. La povera 55enne è caduta a terra, provocandosi contusioni ed escoriazioni guaribili in otto giorni. I carabinieri di Desio stanno cercando un solo scippatore, autore, secondo le forze dell’ordine, di altri nove scippi, tutti a Cesano Maderno. I militari sperano di prenderlo.