Rapinatore fa irruzione nel negozio di una parrucchiera: ruba il fondocassa e una borsa

È entrato in azione con il volto nascosto da uno scaldacollo, poi ha minacciato la cassiere di un negozio di parrucchiera e si è fatto consegnare tutto quello che c'era in cassa. Rapina nel pomeriggio di giovedì 7 giugno in corso Libertà a Cesano Maderno.

Il rapinatore, come riferito dai carabinieri, è entrato in azione a mani nude intorno alle 16.40. Una volta arraffati i contanti — circa 50 euro, il fondo cassa — si è poi impossessato della borsetta di una cliente. È scappato facendo perdere le sue tracce, ma sul caso stanno indagando i carabinieri.