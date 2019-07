Lavori sulla ferrovia, chiuso il passaggio a livello di corso Milano a Bovisio Masciago

Chiusura per il passaggio a livello di corso Milano a Bovisio Masciago dalla serata di martedì 30 luglio all'alba di mercoledì 31.

A renderlo noto è il municipio con una nota che informa i cittadini in merito alle modifiche alla viabilità. "Non si tratta di un provvedimento definitivo, bensì della necessità di vietare l'attraversamento dei binari ai veicoli in occasione dei lavori di risanamento della linea Milano-Asso" spiegano dagli uffici di piazza Biraghi.



"Il passaggio a livello rimarrà chiuso in modo continuativo dalle 22.45 fino alle 5.30 di mercoledì 31 luglio. Chi arriva da via Matteotti sarà deviato a destra in corso Milano, chi arriva da corso Milano sarà deviato a sinistra in via Matteotti. Deviazioni anche dall'altra parte delle sbarre, ovvero a sud della ferrovia: chi arriva verso il passaggio a livello sarà costretto a svoltare in via Foscolo e, allo stesso modo, chi arriva da via Foscolo sarà costretto a svoltare a destra" si legge nella nota.