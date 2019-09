Chiusa la Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Varedo nella notte tra martedì e mercoledì

Chiusura notturna lungo la superstrada Milano-Meda in Brianza. Dalle 22 di martedì 17 settembre alle 5 di mercoledì 18 settembre il tratto brianzolo della superstrada compreso tra il km 138+021 e il km 137+124, all'altezza di via Bertacciola a Bovisio Masciago e via Pastrengo a Varedo, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia.

La modifica alla viabilità è stata disposta in seguito a lavori programmati dalla società Bea su impianti di teleriscaldamento. Per chi viaggia in direzone di Como è stata disposta l'uscita obbligatoria a Varedo all'altezza del km 135+850. Per gli automobilisti diretti a Milano invece uscita obbligatoria in carreggiata sud al km 138+750.