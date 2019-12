Cibi mal conservati in cucina e lavoratori in nero: chiuso ristorante a Muggiò

Un noto ristorante in via Beato Angelico a Muggiò è stato chiuso in seguito a un sopralluogo effettuato dai carabinieri della compagnia di Desio e dai Nas per mancanza dei requisiti minimi per l’apertura al pubblico.

Il titolare - 39 anni di Lissone - è stato denunciato ed è stato sanzionato con una multa di 32.850 euro per una serie di violazioni relative alla sicurezza e alle norme sul lavoro. Oltre a questa è scattata anche una multa da tremila euro per violazione delle norme igieniche.



Nel ristorante sono stati trovati cinque lavoratori in nero che venivano sorvegliati di nascosto con una telecamera non dichiarata e a loro insaputa. In cucina sono stati scoperti anche cibi mal conservati e non rispettosi delle norme igieniche.