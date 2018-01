Spaccio tra i clienti, chiuso per quindici giorni a Monza l'Habanero Cafè

Spaccio tra avventori nel locale: a Monza chiude per quindici giorni l'Habanero Cafè.

Gli agenti del commissariato di Monza mercoledì hanno notificato un decreto di chiusura ex art. 100 TULPS emesso dal Questore di Milano che prevede la chiusura per quindici gioni del locale "Habanero Cafe'" di via Benvenuto Cellini.

Il provvedimento, informano dalla polizia di Stato, "scaturisce da un'accurata indagine che ha permesso di accertare l'esistenza di un'attività di spaccio all'interno dell'esercizio commerciale da parte di alcuni avventori con precedenti specifici".

Nella giornata di martedì e a Monza i poliziotti avevano effettuato un controllo anche in un altro bar del capoluogo brianzolo, in corso Milano, dove erano stati sorpresi tre cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale nei confronti dei quali era scattata una denuncia.