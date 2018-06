Violente liti nel locale, chiuso per quindici giorni il "Copacabana"

Il Copacabana di Caponago resterà chiuso per quindici giorni. I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno infatti notificato il provvedimento disposto dal Questore di Milano relativo alla sospensione della licenza per due settimane.

La decisione è arrivata in seguito alla richiesta presentata dai militari della stazione di Agrate Brianza intervenuti recentemente nel locale per due violenti liti. Lo scorso 13 maggio durante un litigio un ragazzo era stato colpito al volto con un pugno e trasportato in ospedale con una prognosi di un mese. Solo la settimana scorsa, nella notte tra il 18 e il 19 giugno poi, un altro ragazzo è stato violentemente aggredito con una testata.

La sospensione dell'attività avrà una durata di quindici giorni.