Pioltello e Sesto San Giovanni, il questore sospende la licenza e fa chiudere due locali

Due locali chiusi nel Milanese. Il Questore di Milano ha sospeso la licenza per dieci giorni ai sensi dell’art 100 T.U.L.P.S. a un bar di Pioltello, Il Drago Verde, in via Monza, e al “Vip Club ex Queen Club” a Sesto San Giovanni.

A Pioltello i carabinieri della tenenza di Cassano d’Adda hanno notificato il provvedimento nella serata di venerdì al titolare del locale di Seggiano. Qui nel corso di decine di controlli avvenuti durante il 2018 i militari hanno accertato la presenza nel locale di numerosi pregiudicati e di persone gravate da precedenti in materia di stupefacenti e armi. A fine maggio poi i carabinieri erano intervenuti al Drago Verde dopo che una donna, cliente del bar, aveva infranto la vetrata del locale scaraventando un cestino della spazzatura contro il vetro e minacciando di devastare tutto.

Stessa sorte anche per il locale di via Granelli a Sesto San Giovanni, il “Vip Club ex Queen Club”. Qui il 3 febbraio scorso un avventore del locale era stato aggredito e accoltellato da due clienti, rimasti ignoti, fuori dal locale. Qualche giorno dopo poi, il 17 febbraio, una nuova aggressione sempre all’esterno dal locale. L’esercizio resterà chiuso per dieci giorni.