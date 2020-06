"Ritrovo" per pregiudicati e mancato rispetto delle norme Covid: chiuso bar a Brugherio

Licenza sospesa - e chiusura - per quindici giorni per il Bar Amici di Brugherio. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha adottato un provvedimento amministrativo di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del TULPS, nei confronti del locale in seguito ai controlli e agli interventi effettuati dai carabinieri della stazione cittadina.

Secondo quanto emerso il provvedimento è stato adottato in seguito alle segnalazioni legate alla "frequentazione di avventori con precedenti penali e di polizia" tra cui alcuni clienti "dediti all’abuso di sostanze alcoliche". In seguito ai numerosi interventi effettuati all'interno del bar durante l'emergenza Covid-19 i militari brugheresi avevano accertato che il locale aveva inoltre commesso violazioni in relazione alla normativa sulle misure da adottare per il contenimento del virus. Il bar potrà tornare ad alzare la saracinesca dal prossimo 7 luglio.