L'agenzia viaggi chiude all'improvviso, clienti beffati: serranda abbassata anche in Brianza

Amara sorpresa per chi aveva tanto aspettato e sognato le vacanze e alla fine le aveva prenotate in una delle quattro agenzie lombarde di Mondo Vacanze. Nelle sedi di Varese, Lentate sul Seveso e Lecco infatti è comparso un cartello che annuncia la chiusura dell'attività per "mancanza di disponibilità finanziaria" e invita i clienti a rivolgersi al fondo di garanzia per eventuali rimborsi. Una chiusura inaspettata che ha lasciato attoniti i tanti clienti che avevano già prenotato vacanze e viaggi di nozze e versato caparre, aspettando solo il momento di ritirare i biglietti e partire.

Come riferisce l'Ansa sono già una dozzina le denunce presentate ai carabinieri di Somma Lombardo per appropriazione indebita. Oltre alle due sedi di Varese, a chiudere i battenti sono stati anche i punti vendita di Lecco e quello brianzolo lungo la strada statale dei Giovi, a Lentate sul Seveso.