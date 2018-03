Lavori sulla Milano-Meda, tratto di superstrada chiuso per due notti

Due chiusure lungo la Milano-Meda nel tratto di Paderno Dugnano. Per due notti la superstrada resterà chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori. A comunicare le modifiche alla viabilità è stata la Città Metropolitana di Milano.

"In relazione alle attività di completamento dei manufatti idraulici e delle barriere del sovrappasso di competenza della Milano-Serravalle che scavalca la Milano-Meda, considerato il tempo meteorologico avverso durante il precedente periodo che non ha permesso il completamento delle attività, si rende necessario procedere alla chiusura della S.P ex S.S. 35 "dei Giovi" tratta Milano-Meda in corrispondenza della progressiva 132+500, sul territorio del Comune di Paderno Dugnano" si legge nell'avviso.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle ore 22 del 26/03/18 alle ore 5 del 27/03/18 e dalle ore 22 del 27/03/18 alle ore 5 del 28/ 03/18 quando resterà chiusa la carreggiata in direzione sud (direzione Milano) con percorso alternativo segnalato sul posto che prevede l'indirizzamento del traffico lungo l'A52.